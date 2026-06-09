IGP-DI desacelera para 0,87% em maio, diz FGV

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,87% em maio contra abril, mostram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas nesta terça-feira, 9.

No mês de abril, a taxa havia sido de 2,41%. Com este resultado, o índice acumula alta de 3,82% no ano e de 2,53% em 12 meses. Em maio de 2025, o IGP-DI havia caído 0,85% e acumulava alta de 6,27% em 12 meses.

Matheus Dias, economista do FGV IBRE, diz que a desaceleração significativa em relação a abril pode ser atribuída à agropecuária, que registrou queda nos preços e influenciou os resultados do IPA e do IPC. “No âmbito dos preços ao produtor, destacam-se as retrações nos preços do café (em grão), da cana-de-açúcar e do milho (em grão), o que contribuiu para uma alta menos intensa do índice”, diz Dias.

O economista diz ainda que os dois últimos produtos também impactaram os preços do álcool etílico anidro (etanol), cujas principais matérias-primas são o milho e a cana-de-açúcar. No varejo, a redução nos preços dos combustíveis também foi observada, com o etanol registrando queda de 6,9%.