ICM é a maior igreja produtora de energia solar do Brasil

A Igreja Cristã Maranata encontrou na energia solar um caminho para alcançar autonomia energética em suas instalações, com economia financeira revertida em ações sociais e a capacidade de reduzir emissões. Recentemente, inaugurou uma nova usina, a Sítio Esperança, na cidade de Serra, no Espírito Santo, onde a organização surgiu, no fim dos anos 1960. Assim, alcançou 20 usinas em atividade espalhadas em cinco estados – Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Ceará e Amazonas – e no Distrito Federal. Tem ainda outras 27 em execução, sendo 18 no Rio de Janeiro e as demais distribuídas entre Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Mato Grosso e Sergipe.

Daniel Moreira, gestor geral de sustentabilidade da Igreja Cristã Maranata, conta que o projeto estreou em 2016, com um plano piloto

em duas igrejas na Grande Vitória. “Inicialmente essas duas instalações geravam cerca de 4 000 kWh por mês, suprindo em 100% a demanda de energia delas próprias e gerando saldo para atender mais algumas poucas igrejas.” Ele complementa: “Como o resultado foi extremamente positivo, no ano de 2018 iniciamos a etapa de expansão do parque energético com a instalação da Usina Maanaim de Carapina, localizada no município de Serra, aumentando em 20 vezes nossa capacidade na geração de energia fotovoltaica”.

Considerando apenas as usinas em operação há mais de dois anos, a instituição já alcançou a potência de geração total de 612 170 kWh ao mês, o que representa uma economia financeira acumulada de 2 278 725,71 reais. “Além disso, somos conscientes da situação energética em todo o planeta e da demanda por soluções sustentáveis para manter o fornecimento de energia. A Igreja Cristã Maranata tem consciência de seu papel e de sua responsabilidade em relação ao meio ambiente”, explica o pastor Gedelti Gueiros, presidente da Igreja Maranata.

No aspecto ambiental, foi evitada a emissão mensal de 610,34 toneladas de CO2, o equivalente à preservação de 33 057 árvores todos os meses. A energia limpa atende os templos e as instalações administrativas, que incluem a sede do Presbitério e o Sistema de Comunicação, formado pela Rádio Maanaim e pela TV via satélite. Dessa forma, o investimento em energia elétrica renovável se tornou a base da implementação de uma ampla política ambiental, social e de governança (ESG).

Impacto positivo

Inaugurada em abril deste ano, a Usina Sítio Esperança conta com 2 912 módulos fotovoltaicos de 445 kWp cada, com oito inversores de 125 kW. Ela se soma a uma operação de geração de energia que, apenas no Espírito Santo, já produz 237 470 kWh mensais. “A demanda por matrizes energéticas renováveis existe na igreja há seis anos. Fazem parte de um projeto de busca por autossuficiência em energia elétrica”, explica o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da igreja. A autonomia já foi alcançada em dois estados, Espírito Santo e Minas Gerais.

Potência de geração das usinas Espírito Santo: 237.470 KWH/mês Atendendo atualmente 1015 igrejas Minas Gerais: 160.000 KWH/mês Continua após a publicidade Atendendo atualmente: 700 igrejas Rio de Janeiro: 110.000 KWH/mês Atendendo atualmente: 500 igrejas Outros estados: 104.700 KWH/mês Atendendo atualmente: 500 igrejas POTÊNCIA DE GERAÇÃO TOTAL 612.170 KWH/ MÊS

ICM nas redes sociais

Youtube:

@igrejacristamaranataoficial

Facebook:

Igreja Cristã Maranata

Instagram:

@igrejacristamaranata_oficial

Rádio Maanaim 24 horas

radiomamaanaim.com.br