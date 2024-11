Ibovespa volta do feriado sob pressão da Nvidia e espera por corte de gastos

A bolsa brasileira volta do feriado do Dia da Consciência Negra pressionada pelos resultados da Nvidia e pela escalada do conflito na Ucrânia, isso enquanto espera o pacote de corte de gastos.

A gigante da tecnologia registrou lucro de 19,3 bilhões de dólares no terceiro trimestre, o dobro do resultado de um ano atrás. Ainda assim, as ações da companhia recuam mais de 3% no pré-mercado e ajudam a dar o tom negativo desta quinta-feira. O resultado veio acima das expectativas dos analistas. O problema é que as previsões para os próximos trimestres não vieram tão sólidas quanto o mercado financeiro vinha apostando.

Isso num cenário em que a ação sobe quase 200% apenas neste ano. Sob esse prisma, a queda desta manhã é um mero ajuste, e não uma baixa significativa. Ainda assim, os futuros em Wall Street acompanham a Nvidia e recuam. As bolsas europeias também cedem.

E, claro, num momento em que o conflito na Ucrânia volta a ganhar força. Segundo o governo ucraniano, os russos atacaram o país com um míssil intercontinental. De acordo com a agência Bloomberg, se a informação for confirmada, será a primeira vez que um país terá usado a arma desde o seu desenvolvimento, durante a Guerra Fria.

O conflito voltou a escalar depois que os Estados Unidos autorizaram o país de Volodymyr Zelensky a usar armamento fornecido pelos americanos em ataques no território russo, elevando a tensão global sobre os próximos passos da guerra, que cruzou a marca de 1.000 dias.

Já no Brasil, a incerteza segue em torno do corte de gastos, que se arrasta há semanas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o pacote está fechado, mas ainda não há data para divulgação. Dando continuidade à semana fraca em indicadores, o destaque do dia é a publicação dos dados de arrecadação de outubro.

Agenda do dia

10h30: Receita divulga arrecadação federal de outubro; entrevista sobre os resultados às 11h

10h30: EUA publicam pedidos de auxílio-desemprego

12h: Zona do euro anuncia índice de confiança do consumidor

14h30: BC divulga fluxo cambial semanal

11h: Diretor do BC Ailton de Aquino concede entrevista sobre Relatório de Estabilidade Financeira

14h25: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa

15h: Reunião do CMN

