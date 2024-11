Nvidia anuncia receita de US$ 35,1 bi e supera expectativas do mercado

Nesta quarta-feira, 20, a gigante da tecnologia Nvidia divulgou o seu balanço financeiro do terceiro trimestre de 2024. Após o fechamento do mercado nos Estados Unidos, a empresa anunciou que registrou uma receita de 35,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre encerrado em 27 de outubro de 2024, um aumento de 17% em relação ao trimestre anterior e de 94% quando comparado a 2023. O lucro foi de 19,3 bilhões de dólares no período, enquanto seus papéis estiveram equivalentes a 0,81 dólar, um crescimento de 19% em relação ao trimestre anterior e de 103% em relação ao ano passado.

Os números superaram as expectativas dos analistas de mercado, que previam 0,75 dólar por ação e faturamento de 33,09 bilhões de dólares. Para Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, o otimismo da companhia foi impulsionado pela alta demanda dos chips Hopper e Blackwell, que cresceram em meio à expansão do uso da Inteligência Artificial (IA) em diversos setores. “A era da IA ​​está a todo vapor, impulsionando uma mudança global para a computação Nvidia”, afirmou em nota oficial. O H200, chip de IA de geração atual da empresa, também registrou um crescimento significativo no trimestre.

A perspectiva da Nvidia para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025 é uma receita esperada de 37,5 bilhões de dólares, uma elevação de aproximadamente 2%. Até esta quarta-feira, as ações da companhia acumulavam uma alta de 192% no ano, superando com folga todos os seus concorrentes no setor de fabricação de chips. No fechamento de mercado, as ações da empresa se encontravam a 145,84 dólares. Por outro lado, no after-market, elas caíram aproximadamente 1,5%.