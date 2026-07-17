Ibovespa tem leve queda com tarifaço, conflito no Oriente Médio e IBC-Br

O Ibovespa operou com pouca liquidez nesta sexta-feira, 17, registrando leve baixa de 0,06% e recuando para os 173,7 mil pontos. Além do novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, o conflito no Oriente Médio continua sem uma definição e o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que avançou 0,1% em maio, mostra uma economia brasileira ainda aquecida. O último fator diminui as chances de uma nova flexibilização da política monetária, segundo especialistas.

“Esses três principais elementos trouxeram novamente o Ibovespa para baixo e o dólar para cima, com o investidor global diminuindo o apetite por risco nos mercados emergentes”, explica Josias Bento, especialista em mercado de capitais e sócio-fundador da GT Capital. A moeda americana teve alta de 0,22% no fim do pregão e ficou cotada a quase 5,10 reais.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Itaú (ITUB4) liderou as perdas, com baixa de 1,39%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que recuou 1,30%, e pelo Santander (SANB11), que caiu 0,67%. O Bradesco (BBDC4) teve desvalorização de 0,65%.

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