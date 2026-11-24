O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 24, após rumores de que o governo deve enviar ao Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para conter o crescimento das despesas obrigatórias. No cenário corporativo, a Bolsa também é impulsionada pela Petrobras, após a companhia anunciar um plano de negócios que agradou ao mercado.

Por volta das 11h15, o Ibovespa subia 1,19%, aos 166.765,34 pontos. O dólar recuava 1,73%, a 5,82 reais. Para Fábio Murad, sócio-diretor da Wiser Avaliações, o mercado começou o dia cético em relação ao ajuste fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados, mas mudou de humor em poucos minutos após a notícia de que o governo Lula autorizou o envio de uma PEC para tratar das despesas obrigatórias.

“O pacote aprovado pela Câmara ajuda a fechar 2027, mas o mercado sabe que o problema estrutural está no crescimento das despesas obrigatórias, e qualquer sinal de que esse tema vai ser enfrentado reduz o prêmio de risco na hora”, diz Murad.

Apesar do entusiasmo da Bolsa, o executivo recomenda cautela. “Normalmente o mercado sobe no boato e cai no fato. A PEC ainda precisa ser apresentada e passar pelo Congresso, o que demanda tempo e isso pode gerar volatilidade nos próximos dias”, explica. Assim, mesmo diante da forte valorização do pregão, a recomendação é evitar decisões precipitadas.

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Petrobras sobe após divulgação do plano de negócios

As ações da Petrobras também contribuem para a alta do Ibovespa. O novo plano de negócios sinaliza uma postura mais expansionista da companhia, que pode reduzir a distribuição de dividendos no curto prazo, mas ampliar a geração de caixa e sustentar resultados mais consistentes no longo prazo, caso os investimentos sejam executados adequadamente. Essa é a avaliação de analistas ouvidos por VEJA Negócios nesta terça-feira, 24.

Na segunda-feira, 23, a estatal anunciou investimentos de 122 bilhões de dólares no ciclo de 2027 a 2031, um aumento de 12% em relação ao plano anterior, referente ao período de 2026 a 2030.

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A maior parte dos recursos será destinada à exploração e produção, com 87 bilhões de dólares. O segmento de refino e transporte receberá 24 bilhões de dólares, enquanto gás e baixo carbono terão 8 bilhões de dólares. Os investimentos corporativos somarão outros 3 bilhões de dólares.

No segmento de combustíveis renováveis, a Petrobras prevê aportes de 13,5 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 11% do total. Entre os destaques está a retomada dos investimentos em etanol, que devem somar 1,5 bilhão de dólares, além de 1,7 bilhão de dólares destinados ao biorrefino.

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O portfólio de grandes projetos permanece praticamente inalterado. A principal mudança é a inclusão de projetos complementares sem Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO): um em 2027, cinco em 2028 e dois em 2029, além da retirada de um projeto previsto para 2030. A companhia também planeja perfurar cerca de 50 poços no período, incluindo áreas da Margem Equatorial, e manter o custo total de produção em 31 dólares por barril.

No segmento de Refino, Transporte e Comercialização (RTC), a estratégia combina a ampliação da capacidade de produção de derivados de maior valor agregado com a diversificação do portfólio em fertilizantes, petroquímica e biorrefino. A Petrobras pretende elevar a capacidade de refino de 1,813 milhão para 2,173 milhões de barris por dia até 2031.

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Para Caio Borges, analista da Eleven Financial, o destaque é a expansão de 405 mil barris por dia na capacidade de produção de diesel S-10 até 2031, reforçando a estratégia de maior participação de combustíveis de menor teor de enxofre e maior valor agregado.

Segundo Borges, o novo plano da Petrobras sinaliza uma postura mais expansionista, com maior alocação de capital para projetos já definidos e para o aumento da produção de óleo e gás. “O maior investimento pode sustentar o crescimento futuro de produção e geração de caixa, mas reduz a margem para distribuições no curto prazo”, conclui Borges.