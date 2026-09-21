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Ibovespa sobe com cenário eleitoral e dia positivo no exterior

Queda do petróleo e notícia sobre encontro de lobista com Lula movimentam o mercado

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 11h26
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Por volta das 11h30, o Ibovespa subia 0,27%, aos 185.726,32 pontos (Cris Faga/Getty Images)
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O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 21, com o mercado atento ao cenário eleitoral e ao ambiente positivo no exterior. A queda do petróleo, que reduz as preocupações com a inflação global, ocorre em um dia de agenda macroeconômica esvaziada. No cenário doméstico, analistas ouvidos por VEJA Negócios avaliam que uma notícia do Metrópoles sobre a lobista Roberta Luchsinger e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também movimenta os ativos.

Por volta das 11h30, o Ibovespa subia 0,27%, aos 185.726,32 pontos. O dólar recuava 0,57%, a 5,11 reais. Segundo Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos, a alta da Bolsa também reflete a repercussão da notícia de que Roberta Luchsinger frequentava a sala do presidente Lula no Palácio do Planalto.

“Uma notícia do portal Metrópoles mostra que Roberta Luchsinger frequentava a sala do presidente Lula no Palácio do Planalto e foi pelo menos uma vez à residência do presidente”, afirma Teles. Segundo a publicação, a lobista também viajou em um avião que pertencia ao presidente e esteve no Palácio do Planalto em 22 de março de 2023, às 15h37.

Para Teles, a repercussão da notícia alterou as expectativas do mercado em relação à disputa eleitoral. “A notícia faz o mercado precificar mais chances de Flávio Bolsonaro vencer a eleição, o que impulsiona o índice”, afirma.

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Já Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, destaca o ambiente internacional favorável aos ativos de mercados emergentes. O recuo do Brent para pouco acima de 101 dólares por barril diminui o temor de que o choque de energia provoque uma nova rodada de inflação global.

“Isso reduz a pressão por juros ainda mais altos nas grandes economias e melhora a disposição dos investidores para assumir risco em mercados emergentes, favorecendo os ativos brasileiros”, argumenta Lima.

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Assim, o Ibovespa avança nesta segunda-feira diante da combinação entre a repercussão de notícias com potencial impacto no cenário eleitoral e um ambiente externo mais favorável, com a queda dos preços do petróleo.

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