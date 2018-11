Ibovespa renova máxima e fecha acima de 89.000 pontos pela 1ª vez

O Ibovespa voltou a renovar máximas recordes nesta segunda-feira (5), fechando acima dos 89.000 pontos pela primeira vez, com os papéis de bancos e da Petrobras com as maiores valorizações. A alta foi puxada pela aposta dos agentes financeiros na agenda positiva no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, que elegeu a reforma da Previdência como uma de suas prioridades.

O índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,33%, a 89.598,16 pontos, encerrando na máxima do dia e da sua história. O volume financeiro do pregão somou 14,7 bilhões de reais.

Bernd Berg, estrategista global de macro e moedas na Woodman Asset Management, disse que continua bastante otimista sobre a perspectiva para os ativos brasileiros.

“Bolsonaro está fazendo progresso formando uma equipe bem conceituada. Eu espero que reformas significativas sejam implementadas já no próximo ano”, afirmou, acrescentando que vê potencial de o Ibovespa subir a 100.000 pontos até o fim do ano e alcançar 130.000 pontos até meados de 2019.

“Uma recuperação econômica e um aumento na confiança dos investidores vai desencadear novos fluxos para os portfólios”, estima o estrategista.

Apesar da forte saída de estrangeiros do segmento Bovespa em outubro, de 6,2 bilhões de reais, dados disponibilizados nesta segunda-feira pela B3 mostraram entradas líquidas nos últimos dois pregões do mês passado, de 307 milhões de reais no dia 30 e de 532,25 milhões de reais no dia 31.

Juliano Ferreira, macroestrategista na BGC Liquidez DTVM, afirmou em nota a clientes que o cenário prospectivo para a reforma da Previdência — uma das principais questões no radar dos investidores — é positivo, mas não é simples, citando que há obstáculos a serem superados.

A corretora Spinelli espera novos anúncios da equipe de Bolsonaro para a semana, bem como detalhamento de seu plano econômico. “Bons nomes e boas intenções podem continuar mantendo positiva a perspectiva na bolsa”, afirmou a equipe da corretora em relatório distribuído a clientes.

A equipe de transição de Bolsonaro começa a trabalhar nesta semana com os técnicos do atual governo de Michel Temer. O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) foi nomeado ministro extraordinário pelo presidente para coordenar a equipe.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Dow Jones subiam no final do pregão, com o avanço do petróleo Brent dando suporte a ações de energia, antes da eleição parlamentar norte-americana, enquanto o Nasdaq cedia, afetado pelo recuo das ações da Apple.

A partir desta sessão, o horário de negociação no segmento Bovespa está alterado em razão do começo do horário de verão no Brasil e término do horário de verão nos EUA, com o “call de fechamento” do pregão brasileiro ocorrendo das 17h55 às 18h, segundo informações da B3.