Ibovespa recua pressionado por commodities

O Ibovespa opera em baixa de 0,57%, aos 131,3 mil pontos, enquanto o dólar sobe 0,80%, vendido a R$ 5,53 até o meio do dia.

As ações de empresas de mineração e siderurgia puxam a queda, acompanhando o desempenho do minério de ferro em Dalian, na China, que caiu 2,37%. Com alta de mais de 20% nas últimas duas semanas, o minério perde força depois que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China anunciou estímulos econômicos abaixo das expectativas do mercado.

Na B3, as ações da Vale (VALE3), com forte peso no índice, cedem 3,8%. As ações das petroleiras também colaboram para o mau desempenho do Ibovespa, com papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) em queda de 2,5%.

Enquanto isso, o mercado acompanha atentamente a sabatina de Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal nesta manhã. Cotado para assumir o Banco Central no ano que vem, o atual diretor de Política Monetária do BC responde perguntas dos senadores sobre a independência da instituição e visões sobre política monetária.