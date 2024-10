Ibovespa recua em dia positivo no exterior com ‘pouso suave’ nos EUA

O Ibovespa, principal índice da B3, apresenta forte volatilidade nesta sexta-feira. Por volta das 12h30, o índice registrava queda, aos 131,6 mil pontos. No cenário externo, as principais bolsas sobem após dados positivos de emprego nos Estados Unidos, que reduziram os temores de uma recessão.

No entanto, isso não foi suficiente para impulsionar o Ibovespa, que continua sendo pressionado pela cautela em relação ao cenário fiscal e aos riscos inflacionários, que podem manter a taxa Selic elevada por um período prolongado.

Embora o preço do petróleo continue subindo devido à tensão no Oriente Médio – um dos principais motivos de alta do índice nos últimos dias – o movimento, desta vez, não reflete nas ações da Petrobras, que registram queda no pregão. O dólar cede levemente, sendo negociado a R$ 5,46.