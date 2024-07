Ibovespa pode emendar sétima alta em pregão no feriado paulista

A Faria Lima perdeu a folga de 9 de Julho depois que a B3 mudou suas regras e decidiu manter o mercado aberto nos feriados locais. Pelo menos o dia de quem precisa trabalhar promete ser positivo. Os futuros das bolsas americanas avançam nesta terça-feira e puxam junto o mercado brasileiro.

O EWZ, cesta de ações brasileiras na bolsa de Nova York, começa a manhã em alta e aponta para uma valorização do Ibovespa, que só fez subir neste começo de julho. O índice saiu da faixa de 123 mil para 126 mil pontos em seis pregões, alta de mais de 2%.

O noticiário brasileiro promete ser tedioso, sem indicadores relevantes no radar. Por outro lado, isso abre espaço para investidores se concentrarem nos depoimentos de Jerome Powell e Janet Yellen no Congresso americano. Os depoimentos funcionam como uma prestação de contas das autoridades sobre os rumos da economia americana. Aí investidores aproveitam para buscar pistas sobre o futuro. No caso de Powell, se os juros vão de fato cair em setembro, como o mercado vem apostando. Na quinta, saem novos dados de inflação para corroborar a leitura atual do mercado.

Ainda que a tendência para o Ibov seja positiva, há um risco de que as commodities pesem sobre o mercado. O petróleo opera em queda, mantendo o patamar de US$ 85 o barril, o que faz os papéis da Petrobras abrirem em baixa em Nova York. O minério de ferro voltou a cair em Dalian, na China, mas ainda assim a Vale avança 0,70% no pré-mercado.

Agenda do dia

7h: OCDE divulga CPI de maio

10h15: Michael Barr (Fed) discursa em conferência

11h: Janet Yellen testemunha na Câmara

11h: Jerome Powell testemunha no Senado

14h30: Michelle Bowman (Fed) discursa em conferência

22h30: China publica CPI e PPI de junho

