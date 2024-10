Ibovespa opera sem força e acompanha ritmo do mercado externo

O Ibovespa, principal índice da B3, opera sem força nesta quinta-feira, aos 130,4 mil pontos, refletindo o impacto da temporada de balanços tanto no Brasil quanto no exterior.

Embora a inflação nos Estados Unidos tenha mostrado sinais de desaceleração — com o índice de preços PCE trimestral e mensal registrando queda, e a taxa anual agora em 2,1% — as bolsas seguem em queda, pressionadas pelos resultados abaixo do esperado de gigantes como Meta e Microsoft. O dólar, por sua vez, é negociado próximo à estabilidade, cotado a R$ 5,77.

No cenário doméstico, investidores repercutem o recorde de empregos apontado pela Pnad, que revela um mercado de trabalho aquecido. No entanto, o dado gera preocupações com a inflação, alimentando temores de que o Banco Central possa elevar os juros.

Além disso, o ambiente externo mais pessimista tende a direcionar o fluxo dos negócios no pregão desta quinta-feira, que conta com uma agenda econômica esvaziada no Brasil.

Entre as commodities, o minério de ferro registra queda, enquanto o petróleo continua em alta, o que pode proporcionar algum alívio ao índice brasileiro.