ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa opera em queda com mercado à espera da inflação nos EUA

Mercado aguarda dados de inflação dos EUA e monitora tensões no Oriente Médio antes de definir os próximos movimentos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 11h07 | Atualizado em 10 ago 2026, 11h15
.
Ibovespa (NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa opera em queda com mercado à espera da inflação nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa opera em queda nesta segunda-feira, 10, aos 171 528 pontos, enquanto o dólar avançava 0,07%, cotado a 5,08 reais. O comportamento dos dois mercados reflete a cautela dos investidores diante dos próximos dados econômicos dos Estados Unidos e dos desdobramentos envolvendo o Estreito de Ormuz.

A divulgação de dados mais fracos do mercado de trabalho americano aumentou as apostas de que o Federal Reserve poderá adotar uma postura menos rígida na condução dos juros. O resultado, porém, ainda não foi suficiente para provocar uma mudança mais clara nos ativos, já que o mercado aguarda o CPI, principal indicador de inflação dos Estados Unidos, previsto para quarta-feira.

Continua após a publicidade

A expectativa é de uma desaceleração marginal da inflação anual, de 3,5% para 3,4%. Caso o índice venha acima das projeções, o Fed poderá manter os juros elevados por mais tempo, mesmo diante do enfraquecimento do mercado de trabalho. Esse cenário tende a sustentar o dólar no exterior e limitar o espaço para uma recuperação mais consistente das bolsas.

No Brasil, a Selic em 14% continua oferecendo suporte ao real por meio do diferencial de juros, mas, ao mesmo tempo, mantém elevado o custo de capital e pode reduzir o interesse dos investidores por ativos de renda variável. Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, essa combinação ajuda a explicar a falta de direção definida para o câmbio e para o Ibovespa.

Siga
Continua após a publicidade

Para Bruno Yamashita, coordenador de alocação e inteligência da Avenue, os dados de inflação devem concentrar a atenção dos investidores ao longo da semana, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. “Em resumo, a semana será marcada pela expectativa em torno dos dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil, que devem orientar as perspectivas para os próximos passos da política monetária e, consequentemente, o comportamento dos mercados globais”, afirma.

Nesse cenário, os mercados iniciam a semana em compasso de espera. Enquanto os dados mais fracos de emprego nos EUA aumentam a possibilidade de uma política monetária menos restritiva, as incertezas sobre a inflação americana e o cenário geopolítico impedem que os investidores assumam posições mais fortes.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Bolsa de Valores
Economia
Ibovespa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).