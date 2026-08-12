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Ibovespa opera entre perdas e ganhos com inflação dos EUA e temporada de balanços

Empresas decepcionam mercado em uma noite repleta de balanços do 2° trimestre

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h38
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Por volta das 10h30, o Ibovespa recuava 0,08%, aos 167.733,48 pontos (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa opera entre perdas e ganhos com inflação dos EUA e temporada de balanços Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa opera em leve queda nesta quarta-feira, 12, em meio aos dados de inflação dos Estados Unidos e aos números do setor de serviços brasileiro, que vieram próximos das expectativas. A temporada de balanços também movimenta o índice, que, nos primeiros minutos do pregão, chegou a ensaiar uma recuperação após o tombo de 2,5% registrado na véspera.

Por volta das 10h30, o Ibovespa recuava 0,08%, aos 167.733,48 pontos. O dólar avançava 0,26%, cotado a 5,17 reais. A inflação dos Estados Unidos subiu 0,1% em junho, em linha com as expectativas do mercado. No Brasil, o setor de serviços ficou estável no período, marginalmente acima do esperado, mas sem alterar de forma relevante as projeções dos investidores.

Para Gustavo Assis, CEO da Asset, como a inflação americana não trouxe uma surpresa negativa, diminuiu a possibilidade de uma postura mais dura por parte do Federal Reserve. Ainda assim, ele avalia que o avanço de apenas 0,1% não foi suficiente para sustentar uma recuperação consistente do mercado brasileiro.

Segundo o executivo, a saída de investidores estrangeiros está relacionada à piora da relação entre risco e retorno dos ativos brasileiros. Na avaliação dele, as incertezas eleitoral e fiscal elevaram o prêmio exigido para manter recursos no país, enquanto a Selic, atualmente em 14%, oferece retornos elevados na renda fixa sem a mesma exposição à volatilidade da Bolsa.

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“Isso incentiva parte dos investidores a reduzir posições em ações, realizar lucros ou transferir recursos para títulos. No exterior, juros ainda elevados, tensões no Oriente Médio e dúvidas sobre a trajetória da inflação também estimulam uma postura mais defensiva, especialmente em mercados emergentes”, diz.

Temporada de balanços pesa no índice

A agenda corporativa está carregada de resultados financeiros, com números de empresas como B3, Cury, Direcional e Taesa. A B3 reportou lucro líquido recorrente de 1,3 bilhão de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. As ações da companhia subiam 1,12%, aos 14,13 reais.

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A Direcional teve lucro líquido de 201,6 milhões de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 9,7% ante o mesmo período do ano anterior. As ações da empresa desabavam 5,9%. A Cury registrou lucro líquido de 270,5 milhões de reais no segundo trimestre, avanço de 14,3% em um ano. Os papéis da companhia recuavam 3,3%.

A Taesa reportou lucro líquido regulatório de 206,8 milhões de reais, queda de 28,5% na comparação anual. As ações da empresa caíam 2,27%.

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Fora da temporada de balanços, a Multiplan concluiu a venda de 9,33% de participação no Park Shopping Barigüi por 250 milhões de reais. Com a transação, a companhia passa a deter 84% do shopping. As ações recuavam 0,55%.

Em suma, o Ibovespa ensaia uma recuperação após a forte queda do dia anterior, em uma quarta-feira marcada por dados econômicos dentro do esperado pelo mercado. A temporada de balanços contribui para as oscilações, em um pregão de ressaca após a turbulência registrada na véspera.

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