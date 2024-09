Ibovespa opera em queda de olho em commodities e IPCA

O Ibovespa opera em queda de 0,60%, aos 133,9 mil pontos, enquanto o dólar avança 0,76%, cotado a R$ 5,62 até o meio do dia. O principal índice da B3 tem um dia de desempenho fraco, com queda de 64 das 86 ações que o compõem.

Acompanhando a desvalorização das commodities no exterior, as ações do setor de petróleo e mineração, com forte peso no índice, caem em bloco. Os papéis da Vale (VALE3) cedem 1% e as ações da Petrobras (PETR4) perdem 1,7%.

Na agenda macroeconômica, o destaque do dia foi a divulgação do IPCA, que mostrou retração de 0,02% em agosto – a primeira deflação do ano.

Nos EUA, os principais índices operam estáveis, com o mercado aguardando o primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris, nesta noite (22h).