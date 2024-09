Ibovespa opera em alta em dia de IBC-Br e Boletim Macrofiscal

O Ibovespa opera em alta de 1,07%, aos 135,4 mil pontos, enquanto o dólar cede -1,21%, cotado a R$ 5,55 até o meio do dia.

Nesta manhã, o Banco Central divulgou que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) caiu 0,41% em julho – menos do que a queda de 0,90% esperada por analistas.

O indicador reflete a atividade de indústria, serviços e agropecuária, e é vista pelo mercado como uma “prévia” do PIB. Em 12 meses, o IBC-Br avança 2% e, no ano, sobe 2,6%.

Apontando para uma atividade econômica resiliente no país, o resultado ajudou a sustentar as apostas de aumento nos juros na próxima reunião do Copom.

No início desta tarde, o Ministério da Fazenda divulgará o Boletim Macrofiscal de setembro, com atualização das projeções para o PIB e a inflação.