Ibovespa opera em alta com disparada da Vale

O Ibovespa opera em alta de 0,69%, aos 132,4 mil pontos, enquanto o dólar cede 0,62%, vendido a R$ 5,44 até o meio do dia.

O principal índice da B3 é impulsionado principalmente pelas ações da Vale (VALE3), que disparam 4,75%, acompanhando o desempenho do minério de ferro no exterior (+1,75%). A commodity registra ganhos após o governo chinês anunciar, na terça-feira, novos estímulos monetários para impulsionar a economia, que encontra dificuldades de manter o ritmo de crescimento.

No Brasil, o Banco Central elevou novamente sua projeção para o PIB em 2024, de 2,3% para 3,2%, mostrou o Relatório Trimestral de Inflação divulgado pela manhã. Segundo o BC, a revisão se deve principalmente à surpresa positiva do PIB no segundo trimestre.

Os Estados Unidos também registraram crescimento robusto no segundo tri, informou o Departamento de Análise Econômica americano hoje. O PIB do país avançou a uma taxa anual de 3%, enquanto a inflação medida pelo PCE descalerou de 3,1% para 2,5%. No país, os principais índices de ações também sobem, com S&P 500 ganhando 0,43% e Nasdaq em alta de 0,50%.