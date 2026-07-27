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Ibovespa fecha em alta com alívio externo e expectativas sobre Fed e balanços nos EUA

Investidores acompanham a recuperação dos mercados globais, aguardam a decisão de juros do Federal Reserve e monitoram os desdobramentos fiscais no Brasil

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 17h25
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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O Ibovespa encerrou o pregão desta segunda-feira, 27, em alta de 0,58%, aos 175.334 pontos, recuperando parte das perdas registradas na última sexta-feira. O movimento foi impulsionado pelo ambiente mais favorável nos mercados internacionais, diante da redução das tensões no Oriente Médio, e pela expectativa em torno da decisão de juros do Federal Reserve (Fed) e da divulgação dos balanços das gigantes de tecnologia dos Estados Unidos ao longo da semana.

Segundo Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos, o mercado voltou a adotar uma postura mais otimista com o enfraquecimento das preocupações geopolíticas. Para ele, os investidores têm reagido mais às perspectivas de estabilização do conflito do que aos episódios isolados de tensão. “O mercado parece reagir muito mais à expectativa de paz do conflito do que efetivamente aos ataques. Existe uma percepção de que o maior risco está na destruição da demanda global, especialmente por petróleo, e não apenas em eventuais interrupções na oferta”, afirma.

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Na avaliação do especialista, caso o cenário internacional continue caminhando para uma normalização, a tendência é que o preço do barril de petróleo volte a níveis próximos aos observados antes da escalada das tensões no Oriente Médio.

Outro ponto de atenção segue sendo o setor de semicondutores, considerado estratégico para o avanço da inteligência artificial. Embora a China tenha sinalizado avanços para ampliar a produção de chips, Cima pondera que a escassez deve persistir por mais alguns anos. “Muitos analistas estimam que o equilíbrio entre oferta e demanda só deve acontecer entre 2028 e 2029. Até lá, a demanda por capacidade computacional tende a continuar muito superior à oferta disponível, sustentando preços elevados para o setor”, explica.

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No cenário doméstico, o mercado também acompanhou a divulgação do Boletim Focus e segue aguardando a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Apesar da leve melhora nas projeções de inflação de curto prazo, as expectativas seguem desancoradas para os próximos anos, mantendo as incertezas sobre a trajetória dos juros.

A semana deve continuar sendo marcada por forte volatilidade. Além da decisão de política monetária do Fed, prevista para quarta-feira, os investidores acompanham os resultados das chamadas “Magnificent Seven”, grupo formado pelas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que podem ditar o humor dos mercados globais nos próximos dias.

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