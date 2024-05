Ibovespa espera por Copom e bateria de balanços no fim do dia

A Faria Lima tem tudo para começar o expediente mais tarde nesta quarta-feira. É que as informações mais relevantes para o mercado financeiro hoje chegam após o fechamento do mercado. Às 18h30, o Copom anuncia a decisão para a taxa de juros do país. Depois, vem uma bateria pesada de balanços corporativos.

A expectativa de consenso é que o Copom reduza a taxa Selic ainda em 0,50 p.p., como ficou encaminhado na reunião passada, o que levaria a taxa básica a 10,25% ao ano. A dúvida maior é o que vem depois disso, agora que a redução de juros nos Estados Unidos é algo para o segundo semestre e os riscos para a inflação do Brasil mudaram substancialmente, inclusive com a tragédia climática no RS.

Depois do Copom, vem os balanços, com números empresas relevantes para o Ibovespa, de Banco do Brasil a Eletrobras, passando por empresas gaúchas diretamente afetadas pela crise, como Renner, SLC Agrícola. Há ainda a divulgação dos números da Casas Bahia, que entrou em recuperação extrajudicial.

No exterior, o dia começa sem viés claro. Nos Estados Unidos, os futuros operam mistos, rondando o zero a zero, enquanto a Europa opera no positivo. O noticiário econômico é fraco na terra de Joe Biden. A notícia mais importante é uma recuperação nas vendas de iPhone na China, que ajudam a colocar as ações da Apple no azul, mas não são o bastante para sustentar uma alta nos futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

Com efeito mais direto sobre a bolsa brasileira, o minério de ferro registrou um tombo na bolsa de Dalian, na China, e o petróleo também recua. O resultado é que tanto Vale quanto Petrobras cedem no mercado americano nesta manhã e podem pesar sobre o Ibovespa. Não há cotação para o EWZ no pré-mercado.

Continua após a publicidade

Agenda do dia

9h: IBGE divulga pesquisa mensal de varejo de março

11h30: EUA/estoques de petróleo do DoE

15h: Balança comercial de abril

12h: Vice do Fed, Philip Jefferson, participa de evento

12h45: Susan Collins (Fed/Boston) em evento

14h30: Diretora do Fed Lisa Cook em evento

18h30: Copom anuncia nova Selic

Balanços

Antes da abertura: Ambev

Após o fechamento: 3R Petroleum, Arezzo, Banco do Brasil, Braskem, Casas Bahia, Cogna, Copel, Dexco, Eletrobras, Energisa, Grupo Soma, Lojas Renner, Minerva, MRV, Oi, Petroreconcavo, SLC Agrícola, Taesa, Totvs, Ultrapar e Vibra Energia