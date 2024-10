Ibovespa dispara com China e Copom e dólar cede

Após cinco quedas consecutivas, o Ibovespa, principal índice da B3, apresenta uma forte alta nesta terça-feira, 24. Por volta das 13h30, a bolsa registrava alta de 1,15%, aos 132 mil pontos.

O pacote de estímulos anunciado pela China elevou a confiança dos investidores, especialmente em relação às commodities, resultando em uma disparada das ações da Vale.

Além disso, o clima no mercado externo também se mostra mais otimista, impulsionado pelas sinalizações positivas da China. A divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central também contribuiu para esse movimento, ao indicar a possibilidade de novas altas nas taxas de juros. O dólar apresenta um comportamento oposto, caindo mais de 1% e sendo cotado a R$ 5,46.

Apesar da forte alta, o Ibovespa poderia alcançar níveis ainda mais elevados não fosse pela preocupação com a situação fiscal. O descongelamento de R$ 2 bilhões do orçamento aumentou os receios do mercado sobre a possibilidade de descontrole fiscal, levantando dúvidas sobre o cumprimento da meta fiscal. No entanto, o avanço tem sido sustentado pelo diferencial de juros. A ata do Copom sinalizando possíveis novos aumentos nas taxas torna o Brasil mais atrativo para investidores, especialmente em comparação com os Estados Unidos, que começaram a reduzir os juros. Embora as questões fiscais tenham pressionado a bolsa nos últimos dias, a perspectiva de elevação dos juros trouxe novo fôlego ao índice.

Além disso, as ações da Petrobras também seguem em alta, impulsionadas pelo avanço nos preços dos contratos futuros do petróleo Brent.