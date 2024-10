Ibovespa cede com alta da inflação e dólar sobe para R$ 5,57

O Ibovespa, principal índice da B3, registra queda, aos 130,5 mil pontos, no meio do dia desta quarta-feira. O mercado repercute a alta da inflação oficial em setembro, que levou a taxa anual a 4,42%, aproximando-se do teto da meta, fixado em 4,5%. A alta da energia e dos alimentos foram os principais vilões do aumento dos preços, corroborando a visão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que já havia sinalizando preocupações com a escalada desses itens.

O mercado opera com maior cautela, tanto no Brasil quanto no exterior, no aguardo da divulgação da ata do Federal Reserve, o banco central dos EUA. O documento deverá fornecer mais clareza sobre os próximos movimentos da política monetária americana após o corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros na última reunião.

Os títulos do Tesouro americano se valorizaram nesta quarta-feira, o que impulsionou a cotação do dólar, já que o rendimento mais alto desses ativos atrai investidores globais em busca de segurança. Como resultado, a moeda americana era negociada a R$ 5,57 às 11h13.

As commodities que vinham impulsionando o índice também pressionam o desempenho da bolsa, com as ações da Vale e da Petrobras caindo mais de 1%.