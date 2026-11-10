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Ibovespa cai e dólar dispara com inflação nos EUA e ata do Copom no radar

Dados dos EUA reforçam apostas em juros elevados, enquanto Copom aponta riscos fiscais e persistência da inflação no Brasil

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h52
Bolsa de valores
Por volta das 12h, o Ibovespa recuava 0,47%, aos 171.422,55 pontos (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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O Ibovespa opera em queda nesta terça-feira, 10, com o mercado digerindo a Ata do Copom que reforçou as preocupações dos investidores com a inflação acima do teto da meta. No cenário internacional, os dados inflação dos Estados Unidos acima do esperado reforçam a alta de juros nos EUA, o que eleva a compra por dólar no pregão de hoje.

Por volta das 12h, o Ibovespa recuava 0,47%, aos 171.422,55 pontos. O dólar avançava 1,7%, aos 5,60 reais. Segundo André Matos, CEO da MA7 Capital, a reação reflete principalmente as preocupações com a trajetória dos juros no Brasil e nos Estados Unidos.

Na ata divulgada mais cedo, o Copom afirmou que a política monetária tem contribuído de forma decisiva para o processo de desinflação, mas a inflação continua pressionada pela demanda, o que exige a manutenção dos juros em patamar restritivo.

Segundo o Comitê, a taxa Selic elevada já produz efeitos sobre a atividade econômica. A desaceleração observada no país, evidenciada pelo resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2026, pode se intensificar nos próximos meses, conforme indicam os dados mais recentes. Na avaliação do BC, esse movimento contribui para conter as pressões inflacionárias.

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Ainda assim, as incertezas em torno do cenário fiscal brasileiro e o avanço da dívida pública representam obstáculos ao processo de desinflação. Para o Copom, o enfraquecimento do compromisso com reformas estruturais e disciplina fiscal, a expansão do crédito direcionado e as dúvidas sobre a estabilização da dívida podem elevar a taxa de juros neutra da economia. Na prática, isso significa que o país precisaria conviver com juros mais altos para manter a inflação sob controle.

“O Comitê reafirma a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade”, diz a ata.

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Segundo André Matos, o tom da ata do Copom reforçou a percepção de que a inflação persistente, especialmente no setor de serviços, e as incertezas fiscais podem dificultar a flexibilização monetária. “Esse ambiente reduz o apetite por ações, aumenta a atratividade da renda fixa e mantém os investidores mais seletivos em relação aos ativos brasileiros”, afirma.

Cenário internacional também pesa

O especialista comenta que no cenário internacional, os dados de inflação dos Estados Unidos acima do esperado aumentou a procura por proteção em dólar, diante da possibilidade de o Federal Reserve manter uma política monetária restritiva por mais tempo.

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“A valorização da moeda americana pressiona os custos de importação e pode dificultar o controle da inflação brasileira, enquanto os juros elevados restringem o crédito e os investimentos produtivos”, comenta.

Ele ainda pontua que apesar da recuperação do Ibovespa na sessão anterior, a abertura desta terça-feira demonstra que o mercado ainda encontra dificuldades para sustentar uma trajetória de valorização, condicionado pelas expectativas sobre inflação, política monetária e equilíbrio das contas públicas.

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