Ibovespa cai com fim da escala 6X1 e cenário eleitoral

O Ibovespa opera em queda na nesta quinta-feira, 15, em meio a aprovação do fim da escala 6×1 e o cenário eleitoral mostrando acirramento na disputa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por volta das 11h15, o principal índice de Bolsa de Valores recuava 0,67%, aos 205.115,40 pontos. Já o dólar subia 0,62%, aos 5,05 reais.

Antonio Patrus, CEO da Bossa Invest, comenta que a aprovação do fim da escala 6×1 pelo Senado acrescenta pressão sobre setores intensivos em mão de obra, como varejo, supermercados, alimentação, hotelaria e serviços. “A redução da jornada sem diminuição salarial poderá elevar custos operacionais e comprometer margens de lucro dessas empresas da Bolsa, o que causa uma nova precificação de ativos”, afirma.

Outro ponto é a questão política da aprovação dessa medida. Segundo Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, o mercado está precificando o valor político da aprovação do fim da escala 6×1. “O mercado entende que o fim da 6×1 é uma vitória política do presidente Lula em meio ao empate técnico nas pesquisas”, afirma Marcatti.

Além disso, o cenário eleitoral também toma conta dos investidores. Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos, comenta que o empate técnico entre o Lula e Flávio Bolsonaro na pesquisa da Quaest mostra para o mercado que a eleição segue acirrada. “A forte precificação da vitória de Flávio Bolsonaro começa a ruir e o mercado passa fazer a contas de uma possível vitória de Lula”, afirma.

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Já Pedro Galdi, analista da AGF, comenta que mesmo com dados de inflação nos EUA apontando aumento de juros pelo FED em dezembro, ainda o político é que pesa mais e vai continuar sendo o verdadeiro motor do mercado ao longo desta e da próxima semana.