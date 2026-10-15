Ibovespa cai com fim da escala 6X1 e cenário eleitoral
Mercado precifica custos econômicos da medida e ganho eleitoral do presidente Lula na corrida ao Palácio do Planalto
O Ibovespa opera em queda na nesta quinta-feira, 15, em meio a aprovação do fim da escala 6×1 e o cenário eleitoral mostrando acirramento na disputa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por volta das 11h15, o principal índice de Bolsa de Valores recuava 0,67%, aos 205.115,40 pontos. Já o dólar subia 0,62%, aos 5,05 reais.
Antonio Patrus, CEO da Bossa Invest, comenta que a aprovação do fim da escala 6×1 pelo Senado acrescenta pressão sobre setores intensivos em mão de obra, como varejo, supermercados, alimentação, hotelaria e serviços. “A redução da jornada sem diminuição salarial poderá elevar custos operacionais e comprometer margens de lucro dessas empresas da Bolsa, o que causa uma nova precificação de ativos”, afirma.
Outro ponto é a questão política da aprovação dessa medida. Segundo Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, o mercado está precificando o valor político da aprovação do fim da escala 6×1. “O mercado entende que o fim da 6×1 é uma vitória política do presidente Lula em meio ao empate técnico nas pesquisas”, afirma Marcatti.
Além disso, o cenário eleitoral também toma conta dos investidores. Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos, comenta que o empate técnico entre o Lula e Flávio Bolsonaro na pesquisa da Quaest mostra para o mercado que a eleição segue acirrada. “A forte precificação da vitória de Flávio Bolsonaro começa a ruir e o mercado passa fazer a contas de uma possível vitória de Lula”, afirma.
Já Pedro Galdi, analista da AGF, comenta que mesmo com dados de inflação nos EUA apontando aumento de juros pelo FED em dezembro, ainda o político é que pesa mais e vai continuar sendo o verdadeiro motor do mercado ao longo desta e da próxima semana.