Ibovespa cai com ata do Copom e reduz chance de alta forte no curto prazo

O Ibovespa opera em queda moderada, refletindo a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira, 25. Por volta das 12h40, o índice recuava 0,42% para os 122.124 pontos. Além de interromper uma sequência de cinco pregões de alta, a sessão de hoje reduz as chances de o Ibovespa embalar uma alta de quase 3% no curto prazo.

Para destravar esse potencial de valorização, os analistas técnicos de quatro casas (Ágora Investimentos, Empiricus Research, Itaú BBA e XP Investimentos) estimam que, na média, o principal índice da Bolsa brasileira precisa romper o teto de 123.225 pontos. Até o fechamento de ontem, isso significava subir 0,47%. Com a queda desta manhã, essa distância já aumentou para cerca de 0,90%.

A análise gráfica ou técnica recorre a ferramentas para detectar tendências de curtíssimo prazo, a partir dos padrões formados pela curva de preços dos ativos.

Caso recupere as forças e supere os 123 mil pontos, os grafistas enxergam espaço para que o Ibovespa embalar no curto prazo. Na média, o próximo teto estaria ao redor dos 125 mil pontos.

Dentre as casas consultadas, a Ágora é a mais otimista. Isto, porque situa a primeira resistência na região dos 122.900 pontos. A contrapartida é que a pernada de alta projetada pela corretora é menor, alcançando os 124.200 pontos.

No jargão da análise técnica, resistência é um ponto do gráfico de preços de um ativo que, se ultrapassado, abre caminho para uma alta ainda maior. Caso respeitado, a resistência torna-se um ponto de virada, a partir do qual, a cotação passa a cair ou a andar de lado.

Na outra ponta, Filipe Fradinho, analista técnico da Empiricus Research, é o mais conservador entre as quatro casas, ao projetar a primeira resistência na região dos 123.500 pontos. Em compensação, caso rompa esse teto, Fradinho estima que o Ibovespa tenha fôlego para chegar até os 126.000 pontos no curto prazo – a maior estimativa da amostra.

Os cinco pregões consecutivos de alta levaram o índice a acumular uma valorização de 2,94% sobre o fechamento os 119.138 pontos com que encerrou 17 de junho.

Em sua última reunião, na semana passada, o Copom interrompeu o ciclo de cortes da taxa básica de juros, a Selic, mantendo-a em 10,5% ao ano. O que mais impressionou o mercado foi que a decisão foi tomada por unanimidade, contrastando com a forte divisão da penúltima reunião, quando o corte de 0,25 ponto percentual passou por um apertado placar de 5 a 4.

Ao justificar a interrupção dos cortes da Selic, a ata divulgada hoje sublinha que a redução das expectativas de inflação requer uma atuação firme da autoridade monetária e ressaltou a necessidade de “contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação” dos arcabouços fiscal e monetário.