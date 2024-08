Ibovespa bate um recorde histórico e chega aos 135 mil pontos

Em alta nesta segunda-feira, 19, o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores, chegou pela primeira vez aos 135 mil pontos, marcando recorde histórico. O índice bateu seu recorde intradiário aos 135.350 pontos. A máxima de fechamento histórica de 134.193,72 pontos foi alcançada em dezembro do ano passado. Às 13h30, o índice opera em alta de 1,26% a 134.624 pontos.

O movimento segue a tendência registrada nos últimos pregões. Embora tenha encerrado em leve queda de 0,15% na sexta-feira, 16, o Ibovespa avançou por 8 dias consecutivos e se aproximou da máxima histórica.

Analistas de mercado consultados por VEJA veem espaço para o Ibovespa capitalizar e atingir novos recordes até o final do ano. O principal fator externo que favorece a bolsa brasileira é a expectativa para o corte de juros em setembro pelo Fed, o banco central americano, que aumenta a atração de fluxo de capital. De acordo com a ferramenta da CME para acompanhar as apostas, o Fed Watch, o pêndulo continua oscilando entre uma expectativa de corte entre 0,25 e 0,50 ponto percentual.

Internamente, temporada positiva de balanços e de dados positivos da economia aumentam o apetite por risco, No entanto, questões fiscais são o grande desafio, assim como a pressão inflacionária. Pela quinta semana consecutiva o Boletim Focus trouxe alta na expectativa do IPCA em 2024. A previsão dos agentes financeiros passou a ser de alta da Selic em 2025.