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Ibovespa avança com preço do petróleo e trade eleitoral

Mercado opera de bom humor com novas pesquisas eleitorais projetando melhora nos números de Flavio Bolsonaro (PL)

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 17h43
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
Bolsa de Valores, B3 (Carolina Ferraz/VEJA)
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Ibovespa avança com preço do petróleo e trade eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve valorização de 0,74% nesta segunda-feira, 21, avançando para os 186,5 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou de olho na queda no preço do petróleo, impulsionado por um alívio no Estreito de Ormuz, e nas novas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente no Brasil.

No exterior, o petróleo apresentou uma melhora significativa ao voltar ao patamar de 100 dólares por barril Brent. Apesar de ainda estar em um nível alto, a queda “traz um alívio óbvio e, se mantidos esses preços, isso tende a colaborar com inflação e curva de juros e favorecer ativos de risco lá fora e aqui”, segundo Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.

Esse fator corroborou em um pregão mais forte internacionalmente. Como consequência, o cenário ajuda a curva de juros no Brasil, também impulsionada pelo trade eleitoral. No cenário doméstico, o humor do mercado melhora com novas pesquisas eleitorais projetando um favoritismo maior do candidato Flávio Bolsonaro (PL), por acreditarem que seu governo traria perspectivas fiscais mais favoráveis.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Itaú (ITUB4) liderou os ganhos, com alta de 1,77%, seguido pelo Santander (SANB11), que avançou 1,53% e pelo Bradesco (BBDC4), que subiu 0,94%. O Banco do Brasil (BBAS3) nadou em direção contrária e teve desvalorização de 0,91%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,10 reais, acompanhando o aumento do apetite ao risco no Brasil, que fortaleceu a moeda brasileira. “A moeda americana recuou amparada tanto pela desvalorização global do dólar quanto pela expectativa do mercado em relação aos próximos passos da política monetária”, afirma Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad. 

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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