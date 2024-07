Ibovespa acompanha reforma tributária após anúncio de corte de gastos

O grupo de trabalho da reforma tributária deve apresentar nesta quinta-feira o texto da regulamentação do projeto. Pontos polêmicos da proposta, como a discussão sobre itens isentos da cesta básica e o imposto do pecado devem ficar de fora do documento, o que significa que a tarefa ficará com o Congresso. Ainda assim, o avanço da reforma deve funcionar como notícia positiva para a Faria Lima.

Não só porque o mercado financeiro quer ver a simplificação tributária andar, mas porque a reforma se soma à sinalização positiva do Planalto, ontem, de compromisso com o arcabouço fiscal após semanas de ruídos no campo econômico.

A certeza de investidores de que o presidente Lula estaria pouco comprometido com meta fiscal fez desandar o mercado financeiro. Agora, a indicação de que o governo poderá contingenciar R$ 25 bilhões do Orçamento trouxe alívio ao dólar, que vinha em trajetória meteórica ante o real.

As notícias positivas domésticas tendem a brilhar sozinhas, já que o feriado de independência dos Estados Unidos deixa os mercados fechados por lá. Por outro lado, com os estrangeiros de folga, o volume de negócios diminui, deixando o Ibovespa sem um farol.

Na Europa, os britânicos vão às urnas, com a expectativa de que os trabalhistas desbanquem o Partido Conservador. A possível derrota dos governistas não abala investidores por lá, e as ações sobem. O sinal também é positivo na Europa Continental, que terá a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu, justamente a do corte de juros.

Agenda do dia

8h30: BCE divulga ata da reunião de política monetária

10h: Anfavea anuncia produção de veículos de junho

10h: GT da regulamentação da reforma tributária apresenta texto

11h: Otávio Damaso concede entrevista sobre Open Finance

15h: MDIC divulga balança comercial de junho, seguida de coletiva

