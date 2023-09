Hurst transforma evento ‘abaixo de zero’ em oportunidade de investimento

A fintech de ativos reais Hurst Capital irá usar um evento diferente para atrair clientes. A empresa firmou uma parceria com a Ártico Neve e Gelo para uma série de eventos de esculturas de gelo que ocorrerão em quatro cidades do país entre outubro de 2023 e março de 2024. A plataforma transformou o evento em um ativo na forma de CCB (Cédula de Crédito Bancário), com retorno prefixado de 18% ao ano. O prazo do investimento é de 361 dias, com aporte mínimo de 10 mil reais.

Segundo a fintech, o valor arrecadado por meio da CCB irá auxiliar a Ártico Neve e Gelo na realização do evento, que tem parte dos ingressos gratuitos ao público — em São Paulo, por exemplo, são 10 mil bilhetes gratuitos, mas há a necessidade de pagar pelo aluguel das vestimentas para se manter no ambiente de até 20 graus abaixo de zero. Na atração, será possível conhecer iglus, esculturas gigantes (como um tubarão de quatro metros de altura esculpido com 25 mil quilos de gelo) e brincar em escorregadores de gelo.

Entre as razões para a Hurst acreditar no evento enquanto bom ativo de investimento é sua descorrelação do mercado financeiro e a segurança proporcionada pela Sympla, responsável oficial por operar a bilheteria dos eventos. “Ela vai reter 30% do valor dos ingressos vendidos de forma que, caso a Ártico não arque com os compromissos assumidos, haja dinheiro para pagar os investidores”, explica o CEO da Hurst, Arthur Farache.

Em 2022, a Ártico transacionou cerca de 20 milhões de reais via Sympla. Para esta nova temporada, a atração estima crescer sua receita em 50%, operando em mais praças e com novos projetos. Além de São Paulo, o evento ocorrerá em Blumenau (SC), Campinas (SP) e no Rio de Janeiro.

