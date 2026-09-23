Humand supera 100 mil usuários no Brasil e quer quase dobrar base

Pouco mais de um ano depois de iniciar a operação brasileira, a HR tech Humand ultrapassou 100 empresas clientes e 100 mil trabalhadores usando sua plataforma no país. Agora, a companhia trabalha com a expectativa de chegar perto de dobrar esses números ainda em 2026.

O crescimento também vai aparecer na estrutura local. A empresa começou o ano com 25 funcionários dedicados ao mercado brasileiro e espera chegar a 40 até dezembro. Globalmente, a Humand afirma atender mais de 2.000 empresas em 52 países.

A companhia, que captou 66 milhões de dólares numa rodada Série A, aposta agora em agentes de inteligência artificial para acelerar a próxima fase de crescimento. Mas parte dessa estratégia ainda está em desenvolvimento: a Tali, voltada a recrutamento, ainda não chegou à fase de testes, enquanto a Oli, criada para atuar em retenção, está sendo validada por um único grande cliente no México.

Nenhuma empresa brasileira testa hoje esses dois agentes. A estratégia mostra que, embora a IA seja a principal aposta tecnológica da Humand, a expansão no Brasil até aqui foi sustentada sobretudo pela plataforma já existente de comunicação, RH e gestão de equipes.