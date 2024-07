Holanda e Japão lideram em investimentos diretos nos EUA

O investimento estrangeiro direto nos Estados Unidos cresceu, subindo 227 bilhões de dólares e alcançando 5,39 trilhões de dólares no final de 2023. A informação é de um relatório divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Bureau of Economic Analysis dos EUA. O maior crescimento foi do Canadá e da Alemanha, mas é a Holanda que lidera a lista de investimento direto. Ao todo, países da Europa investiram 86,1 bilhões de dólares a mais nos Estados Unidos, em 2023, em relação ao ano de 2022.

No setor industrial, o maior aumento foi nas empresas de manufatura, que cresceram 58,6 bilhões de dólares totalizando 2,22 trilhões de dólares em investimentos. As multinacionais estrangeiras obtiveram um rendimento de 268,6 bilhões de dólares em 2023 sobre seu investimento acumulado nos Estados Unidos, uma queda de 7,0% em relação a 2022.

Como muitas empresas registram suas sedes em determinados países por razões fiscais ou regulatórias, enquanto o controle final pode estar em outro país, o Bureau divulga os dados de investimento estrangeiro direto, por país da matriz estrangeira e por país do proprietário final:

Investimento estrangeiro direto nos EUA por País da empresa-mãe estrangeira (em dólares)

Holanda : 717,5 bilhões Japão :688,1 bilhões Canadá : 671,6 bilhões Reino Unido : 630,1 bilhões

Investimento estrangeiro direto nos EUA por país do proprietário final (em dólares)

Japão : $783,3 bilhões Canadá : $749,6 bilhões Alemanha : $657,8 bilhões Reino Unido : $635,6 bilhões

O nível de investimento direto dos EUA no exterior também aumentou em 364 bilhões de dólares, totalizando 6,68 trilhões de dólares no final de 2023, segundo o relatório.

As empresas multinacionais americanas investem em quase todos os países, mas cinco países concentraram mais da metade do total de investimento direto dos EUA no exterior no final de 2023. O Reino Unido é o principal destino do investimento direto dos EUA no exterior, com total de 1 trilhão e 57 bilhões de dólares em 2023.

O relatório mostra que os investimentos na Europa puxaram a alta, com crescimento de 147,1 bilhões de dólares na Europa, especialmente na Irlanda, Suíça e Holanda.O maior crescimento foi observado nas holdings.

Em termos de rendimento, as multinacionais dos EUA ganharam 577,2 bilhões de dólares em 2023 com seus investimentos no exterior, um aumento de 2,3% em relação a 2022. No entanto, os dividendos, ou lucros repatriados, caíram 61,1 bilhões de dólares, ou 17,6%, totalizando 285,3 bilhões de dólares em 2023.

Veja o ranking de investimento direto dos Estados Unidos no exterior em dólares:

Reino Unido : 1,057 trilhão Holanda : 980,4 bilhões Luxemburgo : 532,5 bilhões Irlanda : 491,2 bilhões Canadá :$451,6 bilhões