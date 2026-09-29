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Economia

H&M aumenta lucro em 23% e acelera expansão no Brasil com novas lojas

Gigante sueca chegará a 13 unidades no país até o fim de 2026, com estreia no Nordeste e nova abertura no Rio

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h02
Loja da H&M: a estratégia da marca é se instalar em pontos frequentados pela alta renda
Loja da H&M: a estratégia da marca é se instalar em pontos frequentados pela alta renda (Gonzales Photo/Alamy/Fotoarena/.)
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H&M aumenta lucro em 23% e acelera expansão no Brasil com novas lojas Priorize VEJA no Google

A H&M registrou crescimento de 23% no lucro operacional no terceiro trimestre de 2026, ao mesmo tempo em que prepara uma nova rodada de expansão no Brasil. A varejista sueca abrirá mais três lojas no país até o fim do ano e chegará a 13 unidades pouco mais de um ano depois de desembarcar no mercado brasileiro.

Entre junho e agosto, o lucro operacional do H&M Group alcançou 6,037 bilhões de coroas suecas, ante 4,914 bilhões no mesmo período do ano anterior. A margem operacional passou de 8,6% para 10,6%, embora cerca de 1,6 ponto percentual dessa melhora esteja relacionado a efeitos não recorrentes envolvendo tarifas e importações.

O avanço da rentabilidade ocorreu mesmo com vendas praticamente estáveis. A receita líquida somou 57,189 bilhões de coroas suecas no trimestre, ante 57,017 bilhões um ano antes. Em moedas locais, houve crescimento de 1%, mesmo com uma redução de aproximadamente 2% no número de lojas na comparação anual.

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A margem bruta também melhorou, passando de 52,9% para 54%, enquanto o lucro bruto avançou de 30,143 bilhões para 30,867 bilhões de coroas suecas. No acumulado dos nove meses entre dezembro e agosto, o lucro operacional cresceu 12%, para 13,462 bilhões de coroas suecas, e a margem operacional avançou de 7,1% para 8,3%. As vendas líquidas, por outro lado, caíram de 169,064 bilhões para 161,624 bilhões de coroas suecas. Em moedas locais, ficaram estáveis em relação ao mesmo período do ano anterior.

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H&M amplia presença no Brasil

Enquanto reduz o número de lojas globalmente, a H&M segue em direção oposta no mercado brasileiro. A companhia prevê mais três inaugurações ainda em 2026, incluindo sua estreia no Nordeste, com unidades em Recife e Fortaleza. No Rio de Janeiro, a rede abrirá sua terceira loja, no Shopping Tijuca.

Com as novas unidades, a companhia pretende encerrar o ano com 13 lojas no Brasil. A H&M chegou ao país em agosto de 2025 e, desde então, avançou por São Paulo, interior paulista, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A expansão brasileira faz parte do avanço da companhia na América Latina e ocorre em um momento de melhora das margens do grupo. Para setembro, a H&M estima crescimento de 1% nas vendas em moedas locais em relação ao mesmo período de 2025.

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