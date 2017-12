Heineken tem vaga de estágio no país com vale cerveja de bônus

A cerverjaria Heineken abriu na quarta-feira um processo seletivo para contratar estagiários no Brasil que prevê um vale cerveja como benefício. A seleção busca estudantes de nível superior e prevê início das atividades em 2018. É a segunda vez que a cervejaria faz um processo do tipo.

O bônus dará direito ao estagiário de pegar 24 garrafas por mês, de qualquer uma das marcas que a cervejaria opera no país – como Heineken, Baden Baden, Dos Equis, Eldelweiss e Eisenbahn. Além do benefício em cerveja – que também é dado aos funcionários -, a empresa oferece salário, vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde.

O processo vai selecionar pessoas para ocupar vagas em onze cidades, incluindo quatro capitais – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. As demais localidades são Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS) e Itu (SP).

As posições abertas envolvem as áreas de produção e logística, vendas, marketing, assuntos corporativos, finanças e recursos humanos. São aceitas inscrições de candidatos em qualquer área de formação (bacharelado), com conclusão de curso prevista entre julho de 2009 e março de 2020. É preciso ter inglês avançado.

As inscrições vão até o dia 22 de janeiro, e devem ser feitas através do site 99 Jobs.