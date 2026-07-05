Hapvida: Prevenção lucrativa
Estudo apontou os benefícios do programa de saúde Viver Bem
Um estudo da Hapvida apontou os benefícios do programa de saúde preventiva Viver Bem, lançado pela companhia em 2019. A pesquisa acompanhou 23 516 pacientes com diabetes tipo 2. Aqueles assistidos pelo projeto registraram menor demanda por atendimento médico, exames e tratamentos, o que reduziu os custos operacionais da empresa.
Com reportagem de Bruno Andrade
Publicado em VEJA, junho de 2026, edição VEJA Negócios nº 27