Hapvida: Prevenção lucrativa

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Um estudo da Hapvida revela o sucesso do programa Viver Bem. Acompanhando 23.516 diabéticos tipo 2, a pesquisa mostra que pacientes assistidos tiveram menor demanda por serviços de saúde e exames, impactando diretamente na redução dos custos operacionais da empresa. Descubra os detalhes desta inovação em saúde preventiva.

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Um estudo da Hapvida apontou os benefícios do programa de saúde preventiva Viver Bem, lançado pela companhia em 2019. A pesquisa acompanhou 23 516 pacientes com diabetes tipo 2. Aqueles assistidos pelo projeto registraram menor demanda por atendimento médico, exames e tratamentos, o que reduziu os custos operacionais da empresa.

Com reportagem de Bruno Andrade

Publicado em VEJA, junho de 2026, edição VEJA Negócios nº 27