Halloween impulsiona vendas por e-commerce

A procura por produtos relacionados ao Halloween movimentou o varejo online: os pequenos e médios lojistas virtuais venderam cerca de 5 mil produtos registrados com o termo “halloween” em outubro deste ano, apresentando um crescimento de 29% frente ao mesmo período de 2022. É o que aponta um levantamento realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.

Do dia 1° ao dia 24 de outubro, as fantasias foram os itens mais procurados, alcançando um total de 1,7 mil vendas, quantidade 131% superior em relação ao ano passado. Produtos relacionados aos termos “Vampiro” (+49%) e “Bruxa” (+23%) também apresentaram crescimento nas vendas. No total, foram mais de 11 mil produtos comercializados para a data. “Além do tema dominar as redes sociais, os lojistas online aproveitaram para investir em produtos específicos e aumentar as vendas do período. Inclusive, muitos empreendedores utilizaram seu estoque já disponível e criaram coleções para a data, como decorações, maquiagens temáticas e fantasias”, diz Luiz Natal, gerente de desenvolvimento de plataforma na Nuvemshop.

Para a realização deste levantamento, foram analisadas as vendas das pequenas e médias empresas online brasileiras entre 1 e 24 de outubro de 2022 e 2023.