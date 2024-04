Haddad entrega PL da regulamentação da tributária ao Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. O texto, com quase 300 páginas, traz as regras para o novo sistema de cobrança de impostos sobre serviços, avalizado pelo Congresso Nacional no fim do ano passado.

O ministro chegou no fim da tarde desta quarta-feira, 24, ao gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acompanhado do secretário especial da reforma tributária, Bernard Appy.

“O país aguarda uma solução ao mais emaranhado dos problemas, que é o tributário. Hoje, nosso sistema está entre os 10 piores do mundo, e estará, depois desse projeto, entre os dez melhores”, disse Haddad. O ministro aproveitou a entrega do PL para fazer um aceno a Lira, em meio a um momento conturbado na relação entre o executivo e o legislativo. “Eu entrego mais esse projeto nas mãos de uma pessoa, que desde a transição até ontem, com mais um acordo [aprovação do teto para o Perse], tem demonstrado uma resolubilidade e determinação de fazer com que o país encontre o caminho do desenvolvimento”. O ministro também agradeceu aos líderes partidários, presentes à solenidade. Segundo Haddad, a reforma tributária não seria possível sem a dedicação de líderes por tantos anos.

Agora nas mãos de Lira, o texto começa oficialmente a tramitar. O PL deve passar por comissões da Câmara e depois no plenário. Se aprovado, passa para o Senado Federal. Aprovado pelas duas casas, vai a sanção do presidente Lula.

Segundo Haddad, o projeto entregue é a “espinha dorsal” da reforma. O texto,cria regras e revoga uma série de leis para que haja a implementação do novo sistema tributário. Após o feriado de 1º de maio, outros textos com regras para o novo sistema de impostos devem chegar até o parlamento.

Imposto sobre Valor Agregado

Promulgada em dezembro do ano passado, a reforma tributária visa alterar o sistema de tributação sobre o consumo, unificando cinco impostos federais, estaduais e municipais num único recolhimento do contribuinte.

Apesar da mudança na Constituição, diversos pontos para o funcionamento efetivo deste novo sistema tributário ficaram para esta fase de regulamentação. É a partir desse projeto do governo – e da decisão do Congresso – que será possível definir a alíquota cobrada. O sistema de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) no Brasil, será dual: uma única cobrança, mas com duas destinações, parte para a União e a outra parte para estados e municípios.

Entre os principais itens da regulamentação estão a cesta básica, com a definição de quais itens serão incluídos no grupo que terá isenção de impostos. No sentido contrário é necessária a lista de produtos que terão a incidência do imposto seletivo, popularmente conhecido como “imposto do pecado”. Esses itens são nocivos à saúde ou ao meio ambiente.

A reforma também trás um sistema de cashback, para a devolução de parte do imposto pago a famílias de baixa renda. A regulamentação precisa definir quem poderá receber esse cashback, como ele será pago, e quais bens e serviços seriam objetivo de devolução de imposto. Outro ponto que necessita da regulamentação são os regimes específicos: alguns setores terão regimes especiais de tributação. É preciso ao certo saber a definição de quais para que haja a definição da alíquota. Quanto mais exceções nos regimes especiais, maior tende a ser a alíquota.

Após a reunião com parlamentares na terça-feira, Haddad disse que o texto está “no jeito para ser aprovado” e estima que seria possível passar a regulamentação no Congresso até o fim do ano.

Haddad disse que o governo preferiu debater previamente os projetos com os Estados para a votação ser mais rápida. “Justamente para o Congresso receber um texto já bem adiantado e bem organizado para deliberar mais rápido. Nosso objetivo é entregar um texto passível de aprovação até o final do ano. Nós estamos seguros de que o texto está no jeito para ser aprovado da maneira que o Congresso entender mais adequado”, disse.

O ministro disse que não adiantou pontos do projeto porque o Congresso precisa ter seu tempo para digerir a proposta. “O Congresso vai ter o tempo dele para liderar. Tem alguma margem, como toda lei tem alguma margem (para alteração), mas o nosso entendimento é que está indo numa lei bastante bem digerida, vamos dizer assim. O trabalho técnico está feito”, disse.

Também na terça-feira, em café da manhã com jornalistas, o presidente Lula disse que a regulamentação da reforma tributária está fechada e sugeriu que os relatores do projeto de lei sejam os mesmo que trabalharam na relatoria da PEC: o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), na Câmara, e Eduardo Braga (MDB-AM), no Senado.

Com as eleições municipais batendo a porta, o governo deve ter uma agenda apertada de tramitação do PL. Apesar dos problemas de articulação com o Congresso, a pauta da reforma tributária pode andar sem problemas, já que conta com o apoio dos presidentes de Câmara e Senado: Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).