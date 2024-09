Haddad diz que inflação ‘preocupa um pouquinho’ com efeito da seca nos alimentos

“A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima. Estamos acompanhando a evolução dessa questão climática. Efeito do clima sobre preço de alimentos e, eventualmente, preço de energia, faz a gente se preocupar com isso”, pontuou Haddad a jornalistas nesta quarta-feira, 11. “Mas essa inflação advinda desse fenômeno, não se resolve com juro. Juro é outra coisa. Mas o Banco Central está com um quadro técnico bastante consistente para tomar a melhor decisão, e vamos aguardar o Copom da semana que vem”, prosseguiu o ministro.

As expectativas desancoradas e dados de economia aquecidas vem motivando previsões do mercado de alta na taxa Selic na próxima reunião do Copom, marcado para os dias 17 e 18 de setembro. Apesar da deflação registrada em agosto, os economistas projetam uma alta nos juros, ainda sem consenso se 0,25 ponto ou 0,5 ponto. Com o resultado de agosto, o país chegou a uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses – próxima do teto de meta, que é de 4,5% ao ano.

A alta dos juros é o principal instrumento do país para conter a inflação, já que “esfria” a economia e desincentiva o consumo. O governo Lula, no entanto, avalia que a inflação está sob controle e prefere juros mais baixos para impulsionar o crescimento.