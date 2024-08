Haddad diz que conversará nesta semana com Lula sobre indicação ao BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 21, que pretende conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a indicação do próximo presidente do Banco Central ainda nesta semana.

Haddad disse que aguardou a conversa entre Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar deste tema e também sobre um cronograma para a indicação dos diretores da instituição. Além da presidência, também vagam em 31 de dezembro as diretorias de Regulação e de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central.

Cabe ao Senado Federal avaliar as indicações do governo, validando ou não o nome após sabatinas. “O presidente é que decide [sobre nomeação do presidente do BC e quando nomeará os diretores]. Vou conversar com ele [Lula] ainda esta semana sobre o cronograma”, disse Haddad a jornalistas no Palácio do Planalto. “Ele [Lula] ficou de falar com o Pacheco sobre isso. Mas eu [ainda] vou saber do resultado da conversa.”

O favorito para ganhar a indicação a presidência do Banco Central é o diretor de Política Monetária da autarquia e ex-secretário do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. Na semana passada, Lula desconversou sobre o nome de Galípolo, mas afirmou que quer enviar a indicação quando o Senado puder fazer a sabatina, para evitar pressão política sobre o nome. O presidente do Senado, segundo reportagem do jornal Valor Econômico, sinalizou, entretanto, que as sabatinas não devem acontecer antes das eleições municipais, marcadas para outubro.