Haddad diz acreditar que Carrefour ‘vai se reposicionar’ após decisão

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta segunda-feira, 25, a decisão do Carrefour de parar de comprar carne do Mercosul para abastecer mercados da rede na França. Para o petista, que não quis se prolongar no assunto, ‘a empresa vai se reposicionar’.

“Primeiro, eu não vou ficar comentando atitude de empresa, mas enfim, houve uma reação justificável a esse tipo de declaração. Uma empresa que está instalada no Brasil não faz muito sentido. Mas eu não quero me estender sobre isso porque eu acredito que a empresa vai se reposicionar, na minha opinião”, afirmou Haddad na saída do ministério.

+ Entenda a crise entre o Carrefour e o agronegócio brasileiro

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, anunciou que a empresa vai parar de comprar a proteína animal da região e questionou o padrão de qualidade do produto. A decisão motivou um boicote dos frigoríficos brasileiros às lojas da rede no Brasil, que incluem, além do Carrefour, o Atacadão e o Sam’s Club, medida que recebeu apoio do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Nesta segunda, o governo brasileiro, bem como empresários do agronegócio, cobraram da empresa uma retratação formal. A expectativa é que o recuo ocorra até esta terça. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também criticou a companhia.