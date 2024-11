Crise das carnes: agronegócio espera retratação de CEO do Carrefour

CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard deve se retratar até terça-feira, 26. Ao menos, essa é a expectativa de altos executivos do agronegócio consultados pela coluna. “Seria uma bela notícia, está demorando até demais”, diz executivo do setor. “Foi uma agressão gratuita feita por um cidadão arcaico.”

O governo brasileiro também cobra do Carrefour uma retratação formal das declarações que Bompard fez a respeito da carne dos países do Mercosul. Ele anunciou que a empresa vai parar de comprar a proteína animal da região e questionou o padrão de qualidade do produto. A decisão motivou um boicote dos frigoríficos brasileiros às lojas da rede aqui no Brasil, que incluem Carrefour, Atacadão e Sam’s Club.