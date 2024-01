Haddad: déficit reflete decisão de quitar ‘calote’ herdado de Bolsonaro

“O que temos que considerar é que esse resultado é expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado tanto em precatórios quanto nos governadores, em relação ao ICMS de combustíveis. Dos R230 bilhões de reais, praticamente a metade é pagamento de dívida do governo anterior que poderia ser prorrogada pra 2027 e nós achamos que não era justo quem quer que fosse o presidente”, afirmou o ministro em entrevista na noite dessa segunda.

Segundo o ministro, apesar do resultado muito ruim, houve compreensão do mercado sobre a piora do resultado. O ministro ressaltou que o governo tem feito esforços para conseguir cumprir as metas estabelecidas no arcabouço fiscal. Para 2024, a promessa é de déficit zero, uma meta de difícil execução, porém o governo mantém a promessa.

“O déficit real (descontando pagamentos em atraso) se aproximou muito do número que eu havia anunciado no dia 12 de janeiro de 2023, que era déficit de 1% do PIB. E valeu a pena fazer o esforço e tomar essas duas decisões, que foram posteriores ao anúncio de 12 de janeiro, mas que encontram respaldo em boas práticas tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista constitucional, do direito brasileiro”, afirmou.

Atrasados

Segundo os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, o governo terminou o ano de 2023 com déficit primário de 230 bilhões de reais. Desse total, 92,4 bilhões de reais, foram gastos com precatórios não pagos em anos anteriores. Ao retirar essa despesa, o rombo é de 138,1 bilhões de reais, equivalente a -1,3% do PIB.