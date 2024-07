Haddad anuncia congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024

O ministro Fernando Haddad anunciou um congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024, para cumprir as regras fiscais deste ano. Segundo o ministro, serão R$ 11,2 bilhões de bloqueio devido a projeções de gastos que superam o limite do arcabouço fiscal e R$ 3,8 bilhões em contingenciamento em função de arrecadação insuficiente para chegar à meta de déficit zero.

A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira, 18, durante a reunião do presidente Lula com os ministros que formam a Junta de Execução Orçamentária, que inclui os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck, justamente para discutir o bloqueio e contingenciamento. Segundo disse Haddad, a informação foi antecipada para evitar especulação.