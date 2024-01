Greve geral na Argentina afeta passageiros brasileiros; veja o que fazer

A greve geral anunciada nesta quarta-feira na Argentina afeta os voos que ligam o Brasil ao país vizinho, levando companhias aqui a cancelarem os voos. A greve, contra as reformas liberais do presidente Javier Milei, contam com a participação de diversos sindicatos, entre eles a Confederação Argentina dos Trabalhadores de Transporte.

Segundo o site de controle de voo Flight Aware, o Aeroporto Internacional Jorge Newbery (Aeroparque), que fica na região central de Buenos Aires, é o terminal com mais operações canceladas em todo mundo nessa quarta-feira. De acordo com a plataforma, 117 voos programados que sairiam de lá foram cancelados, assim como 116 pousos também. Algo equivalente a 70% das operações. O aeroporto de Ezeiza tem cerca de 30 pousos e 30 decolagens canceladas. Os aeroportos de Córdoba e Mendoza também estão na lista, com 60% da operação afetada em cada um deles.

As companhias brasileiras, Gol e Latam anunciaram o cancelamento de seus voos saindo do Brasil para a Argentina e os clientes podem pedir remarcação ou reembolso das passagens programadas para esta quarta-feira. A Gol não informou o número de partidas diárias originalmente programadas para esta quarta-feira, mas todas elas, que ligam o Brasil às cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário, não irão operar. Segundo a empresa, todos os clientes poderão fazer a remarcação dos voos sem custo ou solicitar reembolso integral.

A Gol afirma que fará operações extras para os dias 25 e 26 para acomodar os passageiros, mas também não informou quantas frequências a mais se somam aos voos. A empresa brasileira orienta os passageiros a procurarem a companhia pela central de relacionamento, no telefone 0300 115 2121 ou a agência de viagens que emitiu o bilhete.

A Latam disse a VEJA que há possibilidade de atrasos e cancelamentos, mas ao contrário da Gol, não disse que desmarcou todos os voos. Em consulta no site da companhia na manhã desta quarta-feira, cinco voos com origem no Brasil para Buenos Aires foram cancelados, um está atrasado e outro segue no horário (de Guarulhos para o aeroporto internacional de Ezeiza). De Buenos Aires para cá, seis voos foram cancelados.

A empresa informa que não haverá multa para remarcações de passagens com nova data de viagem em até 15 dias após a data original do bilhete comprado. O reembolso pode ser solicitados sem multa para todos os bilhetes não utilizados.

Aerolineas Argentinas

A Aerolineas Argentinas, maior companhia aérea do país, cancelou 295 partidas, entre voos domésticos e internacionais, afetando 20 mil passageiros. O número equivale a toda a operação diária da estatal. A companhia tem entre seus destinos voos para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Brasília. De acordo com comunicado da empresa, estima-se que o custo dos cancelamentos é de cerca de 2,5 milhões de dólares, um número significativo para uma empresa deficitária que o Governo pretende privatizar ou entregar aos seus trabalhadores.

A Aerolineas não informa qual o procedimento que deve ser seguido pelos passageiros afetados e alerta que os canais de comunicação da empresa também estão fora do ar, devido à greve. “Os canais de comunicação da central de atendimento e do canal WhatsApp terão atendimento restrito até o encerramento da medida sindical, à meia-noite de quinta-feira, 25 de janeiro”.