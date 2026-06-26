Governo quer restringir publicidade de bets durante a Copa do Mundo

O governo federal prepara um projeto para limitar a publicidade de casas de apostas esportivas durante os jogos da Copa do Mundo. A medida faz parte das discussões sobre o aperfeiçoamento da regulamentação do setor e busca reduzir a exposição da população às campanhas publicitárias das plataformas de apostas em um dos eventos de maior audiência do planeta.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a pasta já trabalha na elaboração de um projeto para restringir a publicidade de casas de apostas durante os jogos da Copa do Mundo. Segundo ele, a proposta ainda está sendo desenvolvida e deverá estabelecer limites para a veiculação de anúncios de bets durante as partidas, embora os detalhes das restrições ainda não tenham sido divulgados.

A iniciativa surge em meio ao avanço da regulamentação do mercado de apostas de quota fixa no Brasil. Nos últimos meses, o governo intensificou medidas para aumentar a fiscalização das empresas autorizadas a operar no país, ampliar a arrecadação e fortalecer mecanismos de proteção aos consumidores.

A discussão sobre a publicidade das bets ganhou força diante da crescente presença dessas empresas em transmissões esportivas, uniformes de clubes, competições e ações de marketing. Especialistas e parlamentares defendem regras mais rígidas para reduzir o incentivo às apostas, principalmente entre crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade.

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Ainda não há prazo para o envio do projeto ao Congresso Nacional. O Ministério da Fazenda também não informou quais formatos de publicidade poderão ser restringidos nem se as limitações valerão apenas para a Copa do Mundo ou poderão ser estendidas a outros eventos esportivos de grande audiência. Caso avance, a proposta deverá se somar às regras já existentes para o setor, que passaram a valer após a regulamentação do mercado brasileiro de apostas esportivas.