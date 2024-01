Governo publicará portaria para regular o trabalho do comércio em feriados

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que o governo irá publicar uma portaria para regular o trabalho do comércio em feriados. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o ato definirá uma lista de atividades essenciais, que poderão exercer o trabalho durante o período de feriados sem a necessidade de acordos coletivos. O texto deve ser publicado em 19 de fevereiro, depois do Carnaval, e passa a valer para os outros feriados ao longo do ano.

Em 2021, o governo de Jair Bolsonaro permitiu o comércio pode trabalhar durante feriados sem negociação coletiva. Segundo o atual governo, a medida “corrige uma ilegalidade”, que seria a liberação do trabalho aos feriados sem nenhuma negociação prévia.

De acordo com Julimar Roberto, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços (Contracs), será publicado um anexo junto com a portaria indicando quais setores poderão funcionar independentemente da negociação coletiva, como postos de gasolina e farmácias. “Existem alguns tipos de trabalhos que precisam funcionar por conta do atendimento à população exemplo, que pode salvar a vida de uma pessoa. É primordial”, afirmou.

Segundo Ivo Dall’Acqua, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a lista de exceções deve passar de 200. “A lei não contempla bares e restaurantes, que são do grupo de turismo e hospitalidade”, explicou Dall’Acqua. Segundo ele, a portaria estabelecerá categorias que poderão funcionar sete dias da semana, como hotéis e outras atividades. “A lei diz respeito à parte do comércio que cuida do atacado e varejo, comércio de mercadorias, compra e vendas”, avaliou ele.

Continua após a publicidade