Governo libera FGTS Futuro para a compra da casa própria

Os que sonham em realizar o sonho da casa própria terão uma ajuda adicional do governo. Isso porque o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai regulamentar o uso do FGTS Futuro para a população com renda mensal de 2.640 reais para compra do imóvel.

Essa iniciativa foi instituída pela Lei 14.438/2022, no governo de Jair Bolsonaro, mas não havia sido nunca foi regulamentada. A expectativa do governo é que mais de 43 mil famílias sejam beneficiadas pela medida. O objetivo, a longo prazo, é ampliar para todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, para beneficiar famílias com renda de até 8 mil reais.

Na regulamentação, que pode demorar até 90 dias, é preciso estabelecer como o banco fará o repasse do depósito de 8% do salário do trabalhador ao Minha Casa Minha Vida e quais serão os procedimentos em caso de o trabalhador perder o emprego e ficar sem renda para quitar as parcelas da dívida. A Caixa Econômica Federal estuda a suspensão das prestações por até seis meses, com o valor não pago sendo incorporado ao saldo devedor.

A modalidade permite o uso do benefício para comprar imóveis mais caros ou reduzir o valor da prestação. Como as regras do programa permite comprometer até 30% de sua renda mensal, se a família comprovar renda de R$ 2.640, por exemplo, poderá pagar parcelas de até R$ 792 no financiamento. Mas, se a prestação do imóvel ficar acima desse valor, essa diferença passa a ser complementada com os depósitos do benefício.

(com Agência Brasil)