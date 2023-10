Governo lança plataforma de renegociação de dívidas do Desenrola

O governo federal lançou nesta segunda-feira, 9, a plataforma de renegociação de dívidas do Desenrola Brasil. Essa é a segunda fase do programa, uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foca em dívidas de pessoas de renda mais baixa. As renegociações dessa fase contam com garantia do governo, financiada pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), que soma 8 bilhões de reais.

Na plataforma, estão abertas a renegociação dívidas bancárias e não bancárias, como contas de luz, água, varejo, educação, vencidas entre 2019 e 2022. A plataforma é voltada para pessoas com renda de até dois salários mínimos (2 604 reais) ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Poderão ser negociados débitos de até 5 000 reais em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês. Para pagamento à vista, há descontos.