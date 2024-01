Governo estuda fundo de até R$ 6 bi para socorrer aéreas, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o governo federal estuda criar um fundo para socorro às empresas aéreas. O valor destinado ao fundo seria entre 4 bilhões de reais e 6 bilhões de reais.

Segundo Costa Filho, o projeto está em construção com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e pode ser apresentado nos próximos dez dias.

“Para que as empresas aéreas possam buscar crédito, se capitalizar e, com isso, poder ampliar investimentos na aviação, que vai desde o refinanciamento de dívidas, de investimentos em manutenção, como também compra de novas aeronaves”, afirmou a jornalistas após deixar reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e representantes de companhias aéreas.

Costa Filho disse também que discute com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, uma proposta para redução do querosene de aviação para as aéreas.

Voa Brasil

O ministro confirmou que o Voa Brasil, programa do governo que vai oferecer passagens aéreas mais baratas, será anunciado no dia 5 de fevereiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo informações anteriores dadas pelo governo, o projeto deve oferecer passagens por 200 reais primeiro a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni).