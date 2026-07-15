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Governo dos EUA começa a produzir moeda de US$ 1 com rosto de Trump

Peça comemorativa dos 250 anos da independência americana começará a circular no segundo semestre

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 19h20 | Atualizado em 15 jul 2026, 19h21
Duas moedas douradas lado a lado. A da esquerda mostra o busto de Donald Trump, com a inscrição LIBERTY, IN GOD WE TRUST e 1776-2026. A da direita exibe a águia americana, com UNITED STATES OF AMERICA e ONE DOLLAR
Moeda de US$ 1 com rosto de Trump começa a ser produzida nos EUA (Divulgação/Divulgação)
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O governo dos Estados Unidos iniciou a produção de uma moeda comemorativa de US$ 1 com o rosto do presidente Donald Trump, prevista para ser lançada no outono do Hemisfério Norte como parte das celebrações pelos 250 anos da independência americana, em 2026.

A iniciativa, anunciada pelo Departamento do Tesouro, voltou a alimentar críticas de opositores, que veem na medida mais um gesto de personalização do poder por parte do republicano.

A moeda integra a programação oficial do aniversário de 250 anos da Declaração de Independência, marco que a Casa Branca transformou em uma das principais vitrines do segundo mandato de Trump.

Segundo o governo, a peça busca homenagear a história do país e o atual presidente, que lidera as comemorações do chamado America250.

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Mudança rompe tradição simbólica

Embora presidentes americanos apareçam em moedas e cédulas, a tradição nos Estados Unidos sempre foi evitar homenagens desse tipo a chefes de Estado ainda no exercício do cargo.

Em geral, as figuras retratadas no dinheiro americano são líderes históricos já falecidos, como George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Franklin Roosevelt.

A presença de Trump em uma moeda oficial durante seu mandato é vista por historiadores como um rompimento com essa prática informal, reforçando a imagem do presidente como protagonista das celebrações nacionais.

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A decisão também ocorre em um momento em que Trump procura associar sua gestão ao discurso de renascimento da identidade americana, tema central de sua agenda política desde o retorno à Casa Branca.

Uma sequência de medidas controversas

A nova moeda é mais um capítulo de uma série de iniciativas que despertaram questionamentos sobre a forma como Trump utiliza símbolos nacionais e instituições públicas para fortalecer sua imagem.

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Nos últimos meses, o presidente ampliou o protagonismo da Casa Branca nas comemorações do bicentenário e meio da independência.

Ele defendeu a criação de novos monumentos dedicados a figuras conservadoras e retomou projetos para ampliar o chamado National Garden of American Heroes, parque planejado para homenagear personagens considerados fundamentais para a história dos Estados Unidos.

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Trump também voltou a pressionar museus e instituições culturais federais por mudanças em exposições e narrativas históricas que, segundo ele, retratariam o país de forma excessivamente crítica.

Outra frente de atrito foi a revisão de programas de diversidade e inclusão em órgãos federais e universidades, medida que gerou disputas judiciais e críticas de entidades de direitos civis.

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Na política externa, o republicano também protagonizou episódios controversos ao sugerir a compra da Groenlândia, defender maior controle americano sobre o Canal do Panamá e endurecer o discurso sobre imigração e comércio internacional.

Apoio entre aliados, críticas da oposição

Aliados do presidente afirmam que a moeda faz parte das celebrações do America250 e representa o momento histórico vivido pelo país sob sua liderança. Para eles, a homenagem reforça o patriotismo e o orgulho nacional.

Já críticos argumentam que a iniciativa aproxima os Estados Unidos de práticas comuns em regimes personalistas, onde líderes utilizam moedas, monumentos e símbolos oficiais para consolidar sua imagem política.

Especialistas em ciência política observam que, embora não haja impedimento legal para emissões comemorativas desse tipo, homenagens a presidentes em exercício sempre foram tratadas com cautela justamente para preservar a percepção de neutralidade das instituições públicas.

Celebração deve dominar a agenda de Trump

As comemorações dos 250 anos da independência devem permanecer no centro da agenda da Casa Branca ao longo dos próximos meses.

O governo prepara uma série de eventos, cerimônias e iniciativas culturais que servirão de palco para destacar realizações da atual administração e reforçar a narrativa de um novo ciclo de fortalecimento econômico e político dos Estados Unidos.

Nesse contexto, a moeda comemorativa torna-se mais um símbolo de uma estratégia que mistura celebração histórica, patriotismo e comunicação política, combinação que, desde o início da carreira de Trump, costuma mobilizar sua base de apoio e, ao mesmo tempo, intensificar a polarização no país.

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