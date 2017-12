Governo do RS enviará boleto do IPVA apenas por e-mail

O boleto de cobrança do IPVA (imposto sobre veículos automotores) dos motoristas gaúchos será enviado apenas por e-mail a partir de 2018. O objetivo da medida é reduzir os gastos do governo com o envio de correspondência.

De acordo com cálculos do governo, a substituição do modelo de envio da cobrança de IPVA deve gerar uma economia de 2 milhões de reais.

Para receber a cobrança, os donos de veículos devem cadastrar seus dos no site http://www.ipva.rs.gov.br na opção IPVA por e-mail.

O governo também divulgou o calendário de vencimento do imposto, que varia conforme a placa do veículo (abaixo):