Governo decide expandir programa de venda de carros populares

Diante do fim dos recursos para o programa que concede descontos a carros populares, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou com a ampliação do projeto em 300 milhões de reais. O “reforço” constará em uma Medida Provisória (MP) a ser publicada ainda esta semana.

A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e confirmada a pedido de VEJA pela equipe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Os novos valores deverão seguir as regras vigentes no programa, apenas para veículos de até 120 mil reais – o montante “bancado” pelo governo, por automóvel, varia entre 2 mil e 8 mil de reais, em veículos de até 120 mil reais

O governo estima que a medida se estenda por apenas algumas semanas, uma vez que o montante inicial de 500 milhões de reais foi praticamente todo liquidado em menos de um mês. O Ministério da Fazenda diz que a medida, desta vez, também atenderá a pessoas jurídicas, abrindo a possibilidade, por exemplo, para que as locadoras de veículos participem do programa.

A medida visa a dar fôlego à indústria automobilística, que enfrenta a escassez de vendas neste ano diante dos juros elevados praticados pelo mercado. A “estagnação do mercado” foi um dos motivos apresentados pela montadora Volkswagen para paralisar sua produção no Brasil.

